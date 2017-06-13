إنشاء 5 مندوبيات تنفيذية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي عن إنشاء 5 مندوبيات تنفيذية جهوية عبر الوطن "لتقريب إدارة المجلس من المواطن والإستماع لانشغالاته واهتمامه".

وأوضحت فافا في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى هذا الثلاثاء أن هذه المندوبيات سيتم تنصيبها في ولايات بشار وورقلة وقسنطينة ووهران والجزائر، مضيفة أن العملية ستمكن من ترسيخ وجود المجلس عبر الوطن للإطلاع على حقوق الإنسان بالوطن.

كما كشفت عن برمجة عدد من الزيارات لبعض المؤسسات والهيئات كالمستشفيات والمدارس.

وأشارت المتحدثة إلى أن للمجلس مهام محددة مؤكدة أن بينها مهام تتعلق بالرصد و الرقابة والإنذار المبكر حول كل التجاوزات التي تسجل في مجال حقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس تلقى عدة شكاوى منذ تنصيبه في شهر مارس الماضي، تتعلق بقضايا الحبس مثلا أو عدم تسجيل الأطفال بالمدارس. أما الشكاوى المتعلقة بالسكن فهي قليلة جدا.