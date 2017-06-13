وزير الصحة يرسل لجنة خاصة لإعادة النظر في سير مركز بيير و ماري كوري

قرر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي، الذي أجرى زيارة مفاجئة لمركز بيير و ماري كوري بالجزائر العاصمة للوقوف على ظروف التكفل بمرضى السرطان إرسال لجنة تقنية مكونة من خبراء لدراسة "كل الإمكانيات من أجل استغلال أفضل للفضاءات المتوفرة" في مصلحة تشريح الأمراض، حسب بيان للوزارة.

وأشار البيان أنه في مصلحة علاج الأورام "أدرك الوزير حجم العمل الذي تقوم به الفرق الطبية و شبه الطبية التي يواجه طلبا +غير محدود+ في ظل غياب متابعة مسار المريض وكذا غياب شبكة تكفل من شأنها أن تسهر على مرافقة واستغلال فضاءات طب الأورام الجديدة التي تم فتحها داخل البلاد".

كما أوضح البيان أن زيارة مصلحة تشريح الأمراض، كشفت أن الفضاء المخصص لهذا النشاط "لا يوفر كل المتطلبات للعمال" مؤكدا أنه "سيتم إرسال لجنة تقنية من الخبراء لمركز بيير ماري كوري من أجل دراسة كل الإمكانيات لاستغلال أفضل للفضاءات المتوفرة خاصة تلك الموجودة بالطوابق السفلية".

أما فيما يخص العلاج بالأشعة "أشاد" وزير الصحة بالعمل الذي أنجزته الفرق متعددة التخصصات لهذه المصلحة كما درس مع المسؤولين الحاضرين إمكانيات تطوير وعصرنة معدات العلاج بالأشعة.

وخلال زيارته لمصلحة أمراض الدم خاصة وحدة زراعة النخاع العظمي شدد الوزير على ضرورة تعزيز الأسرة المخصصة لمصلحة أمراض الدم وكذا مرافقة وتطوير عملية زرع النخاع العظمي بالمركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس وسيدي بلعباس وباتنة إضافة إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران.