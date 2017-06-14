بريطانيا :مخاوف من انهيار البرج المشتعل والحصيلة تتحدث عن عدد من الوفيات

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" هذا الأربعاء أن هناك مخاوف من انهيار البرج السكني الكائن في حي نورث كنسينغتون غرب العاصمة لندن ،وذلك نتيجة استمرار اشتعال النيران به فيما اعلن مسؤول في مطافئ المدينة ان الحريق أدى الى وقوع عدد من الوفيات واصابة 50 آخرين على الاقل.

وقال مفوض مطافئ لندن داني كوتن إن هناك عدد من القتلى لكنه من الصعب معرفة عددهم بسبب حجم وتعقيد المبنى المكون من 30 طابقا ،وأضاف أن "هذا الحادث لم يسبق له مثيل" مشيرا إلى أن سبب الحريق لم يعرف بعد .

وقالت مصادر شرطة العاصمة في بريطانيا إن عددا من الأشخاص يعالجون من إصابات متفرقة ،فيما يتحدث شهود عيان عن وجود عدد من سكان البرج عالقين في منازلهم.

وقد هرع لموقع الحريق أكثر من 200 رجل إطفاء و40 سيارة إطفاء،فيما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلي موقع الحريق في الاتجاهين.

والتهمت ألسنة النيران ليلة الثلاثاء الى الأربعاء برجا سكنيا من 30 طابقا في غرب لندن في حريق ضخم لا زال حوالي 200 إطفائي يحاولون السيطرة عليه حسبما أعلنت فرق الإسعاف في العاصمة البريطانية.

وأظهرت مشاهد للحريق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النار وهي تلتهم المبنى بالكامل تقريبا.

وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 1974.

