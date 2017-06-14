وفاة اطارين من الدرك الوطني في حادث سقوط مروحية بضواحي مشرية بالنعامة

توفي اطاران (2) من الدرك الوطني في حادث سقوط مروحية بضواحي مشرية بولاية النعامة أمس الثلاثاء على الساعة 23:00،حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الأربعاء.

وأوضح البيان أن "أثناء القيام بدورية استطلاع ليلي في اطار طلعات تدريبية مبرمجة سقطت مروحية على متنها طاقم متكون من ثلاث اطارات تابعة للدرك الوطني بضواحي مشرية لولاية النعامة /ن ع2 مما تسبب في وفاة اثنين (02) من طاقم المروحية واصابة الثالث بجروح بليغة و ذلك ليلة أمس ، 13 جوان 2017 ،على الساعة 23:00 ".

وفي هذه الظروف الأليمة -يضيف البيان- "يتقدم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخالص التعازي و المواساة لأسرتي الضحيتين و يقدم تمنياته بالشفاء العاجل للإطار الجريح، كما أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث الأليم."

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية