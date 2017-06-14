بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم...تخصيص شاحنات مجهزة للمتبرعين أمام المساجد بعد صلاة التراويح

تحيي الجزائر هذا الأربعاء اليوم العالمي للتبرع بالدم ،المصادف للرابع عشر جوان من كل سنة حيث،تركز حملة هذه السنة على التبرع بالدم أثناء الطوارئ ولذلك اختير شعار "مالذي بوسعك أن تفعله".

و بهذه المناسبة أكد المختصون على ضرورة التحسيس بأهمية التبرع بالدم خاصة وأن عدد المحتاجين لهذه المادة الحيوية يزداد يوما بعد يوم.

وفي هذا الجانب أفاد رئيس الاتحادية الوطنية للمتبرعين بالدم غربي قدور في تصريح للقناة الإذاعية الأولى"أنه بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يتزامن مع الشهر الفضيل تم تسطير برنامجا خاصا للمتبرعين من خلال تخصيص شاحنات مجهزة أمام المساجد بعد صلاة التراويح ."

ودعا قدورغربي المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط إلى التوجه إلى مراكز التبرع بالدم .

كما طمأن رئيس الاتحادية للمتبرعين بالدم المواطنين بأن "آلات حقن الدم أحادية ومعقمة وتخص شخصا واحدا ويتم رميها مباشرة بعد الاستعمال".

وعرج المتحدث ذاته إلى فوائد التبرع بالدم منها استفادة المتبرع من التحليل المجاني للدم وكذا من بطاقة لزمرة الدم .

هذا وتتراوح مدة صلاحية الدم المتبرع به ما بين 30 و 45 يوما.

من جهتها أبرزت الدكتورة شهرزاد بن دين طبيبة وموظفة بالوكالة الوطنية للدم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "مدى حاجة النساء الحوامل والأشخاص المصابين بالسرطان وكذا الأطفال المصابين بسرطان الدم والمصابين بحوادث المرور إلى الصفائح الدموية ".

المصدر:الإذاعة الجزائرية