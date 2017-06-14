كرة السلة - بطولة الجزائر للسيدات: تتويج المجمع البترولي بلقب موسم 2016-2017

توج المجمع الرياضي البترولي ببطولة الجزائر النسوية لكرة السلة بعد فوزه سهرة أمس الثلاثاء بقاعة حيدرة (الجزائر) على بحرية حسين داي بنتيجة 69-66 (الشوط الأول : 31-32 )، لحساب اليوم السادس و الأخير لدورة اللقب.
هذا اللقب هو العاشر في المجموع للفريق والخامس على التوالي بعد سنوات 1998 و 1999 (مع مولودية الجزائر سابقا) و 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 2015 و 2016.
السجل الكامل بعد تتويج المجمع البترولي
السجل الكامل لبطولة الجزائر لكرة السلة (سيدات) بعد تتويج المجمع البترولي بلقب موسم 2016-2017:
1993 : صلب عنابة
1994 : المدرسة المعمارية
1995 : نصر حسين داي
1996 : نصر حسين داي
1997 : أولمبي الجزائر
1998 : مولودية الجزائر
1999 : مولودية الجزائر
2000 : أولمبي الجزائر
2001 : أولمبي الجزائر
2002 : أولمبي الجزائر
2003 : أولمبي الجزائر
2004 : جمعية بريد الجزائر
2005 : أولمبي الجزائر
2006 : جمعية بريد الجزائر
2007 : جمعية بريد الجزائر
2008 : جمعية بريد الجزائر
2009 : المجمع البترولي
2010: المجمع البترولي
2011: المجمع البترولي
2012: أولمبي الجزائر
2013: المجمع البترولي
2014: المجمع البترولي
2015: المجمع البترولي
2016: المجمع البترولي
2017: المجمع البترولي.
النتائج و الترتيب:
النتائج و الترتيب بعد اجراء مباراة المجمع البترولي-بحرية حسين داي, سهرة أمس الثلاثاء لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من دورة اللقب لبطولة الجزائر النسوية في كرة السلة :
المجمع الرياضي البترولي - بحرية حسين داي 69 - 66
شبيبة القبة - مدينة تربوية سطيف (أجل ليوم 20 يونيو)
الترتيب ن ل
1. المجمع البترولي 11 6 بطل الجزائر
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2 . بحرية حسين داي 9 6
3. مدينة تربوية سطيف 8 5
4. شبيبة القبة 5 5.