كرة السلة - بطولة الجزائر للسيدات: تتويج المجمع البترولي بلقب موسم 2016-2017

توج المجمع الرياضي البترولي ببطولة الجزائر النسوية لكرة السلة بعد فوزه سهرة أمس الثلاثاء بقاعة حيدرة (الجزائر) على بحرية حسين داي بنتيجة 69-66 (الشوط الأول : 31-32 )، لحساب اليوم السادس و الأخير لدورة اللقب.

هذا اللقب هو العاشر في المجموع للفريق والخامس على التوالي بعد سنوات 1998 و 1999 (مع مولودية الجزائر سابقا) و 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 2015 و 2016.

السجل الكامل بعد تتويج المجمع البترولي

السجل الكامل لبطولة الجزائر لكرة السلة (سيدات) بعد تتويج المجمع البترولي بلقب موسم 2016-2017:

1993 : صلب عنابة

1994 : المدرسة المعمارية

1995 : نصر حسين داي

1996 : نصر حسين داي

1997 : أولمبي الجزائر

1998 : مولودية الجزائر

1999 : مولودية الجزائر

2000 : أولمبي الجزائر

2001 : أولمبي الجزائر

2002 : أولمبي الجزائر

2003 : أولمبي الجزائر

2004 : جمعية بريد الجزائر

2005 : أولمبي الجزائر

2006 : جمعية بريد الجزائر

2007 : جمعية بريد الجزائر

2008 : جمعية بريد الجزائر

2009 : المجمع البترولي

2010: المجمع البترولي

2011: المجمع البترولي

2012: أولمبي الجزائر

2013: المجمع البترولي

2014: المجمع البترولي

2015: المجمع البترولي

2016: المجمع البترولي

2017: المجمع البترولي.

النتائج و الترتيب:

النتائج و الترتيب بعد اجراء مباراة المجمع البترولي-بحرية حسين داي, سهرة أمس الثلاثاء لحساب الجولة السادسة و الأخيرة من دورة اللقب لبطولة الجزائر النسوية في كرة السلة :

المجمع الرياضي البترولي - بحرية حسين داي 69 - 66

شبيبة القبة - مدينة تربوية سطيف (أجل ليوم 20 يونيو)

الترتيب ن ل

1. المجمع البترولي 11 6 بطل الجزائر

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2 . بحرية حسين داي 9 6

3. مدينة تربوية سطيف 8 5

4. شبيبة القبة 5 5.