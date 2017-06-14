هدى فرعون للإذاعة : تطوير النشاطات والمعاملات الرقمية مرتبط بتوفير الاطار القانوني

أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال و الاقتصاد الرقمي هدى ايمان فرعون هذا الأربعاء أهمية تشجيع الاقتصاد الرقمي وتطويره من خلال إحاطته بالعديد من النصوص القانونية التي تمكننا من تقنين كل النشاطات والمعاملات المرتبطة بالرقمنة.

وقالت الوزيرة "الاقتصاد الرقمي مرتبط إرتباطا وثيقا بالتطور التكنولوجي المتسارع لقطاع الاتصالات وهو ما يحتم علينا وضع الأطر التشريعية اللازمة على غرار قانون التجارة الالكترونية حماية لحقوق المواطنين من كل أشكال التحايل الرقمي"

وأشارت الوزيرة خلال استضافتها في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إلى أنه لاشيء يمنع البيع و الشراء على النت عدا أن التجارة الالكترونية تعاني من فراغ قانوني بالاضافة إلى نقص مستوى الثقة الالكترونية التي يفترض العمل على تطويرها وحث التجار على الانخراط في هذا النظام الجديد من المعاملات.

وفي سياق حديثها عن مسألة الدفع الالكتروني أعلنت الوزيرة عن نشر شبكة واسعة لهذا النوع من الدفع مشيرة إلى اعتزام بريد الجزائر اقتناء 50ألف جهاز للدفع الالكتروني لإشراك التجار في إنجاح هذا المسعى ناهيك عن الشروع في توزيع بطاقة الدفع الالكتروني ليتم -حسب تقدير الوزيرة- تنصيب هذه الأجهزة في المحلات التجارية خلال الـ 3أشهر القادمة على أن تعمم العملية شيئا فشيئا.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية /راضية زرارقة