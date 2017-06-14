أربعة فرق تتصارع من أجل البقاء ضمن الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى

يسدل الستار هذا الأربعاء على بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لموسم 2016-2017 لإجراء الجولة الثلاثين والأخيرة،وأهم ما يميز هذه الجولة الصراع عن بعد بين أربعة فرق من أجل البقاء.

فإذا كان دفاع تجنانت سريع غليزان يملكون أفضلية اللعب بميدانهم وأما جماهيرهم ضد كل من وفاق سطيف و مولودية وهران وباتنة على التوالي، فإن إتحاد الحراش ينتقل إلى ديار أولمبي المدية حيث نقطة واحدة تكفيه لضمان البقاء.

وبالمقابل ستكون مواجهة حاسمة بين اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة حاسمة للظفر بالمرتبة الثالثة المؤهلة إلى كأس الكونفدرالية الافريقية المقبلة بعد تتويج وفاق سطيف رسميا باللقب وضمان مولودية الجزائر المرتبة الثانية التي تسمح بالمشاركة في رابطة الأبطال .

وفي حال تساوي النقاط بين الفرق المهددة بالسقوط يتم الاحتكام إلى المادة 81 من القوانين العامة للمنافسة والتي تنص على اعتماد نتائج المباريات المباشرة بين الفرق المعنية و ذلك قبل المرور إلى الفارق العام في مرحلة الذهاب.

و عن رزنامة الجولة الثلاثين للرابطة فهي كالأتي :

أولمبي المدية إتحاد الحراش

سريع غليزان شباب باتنة

شباب بلوزداد شبيبة القبائل

شباب قسنطينة مولودية وهران

دفاع تجنانت وفاق سطيف

و ستكون إشارة الإنطلاق في حدود الساعة الخامسة مساءا.

وعلى الساعة العاشرة و النصف ليلا يتقابل كل من:

إتحاد الجزائر شبيبة الساورة

إتحاد بلعباس مولودية الجزائر

مولودية بجاية ناصر حسين داي

المصدر :الإذاعة الجزائرية