الإرهابي "ر. نسيم" يسلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية تيبازة

سلم الإرهابي "ر. نسيم"، أمس الثلاثاء، نفسه للسلطات العسكرية بولاية تيبازة، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية قسنطينة، حسب ما أفاد به هذا الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر, أنه في إطار مكافحة الإرهاب، "سلم الإرهابي (ر. نسيم) يوم أمس 13 جوان 2017 نفسه للسلطات العسكرية بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى ،فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بقسنطينة/ن.ع.5".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجر مخدرات ببسكرة/ن.ع.4 وحجزت (57,5) كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارة سياحية ومبلغ من المال يقدر 2.802.500)دج. فيما أوقف عناصر الدرك الوطني مهربين (02) بالطارف/ن.ع.5 بحوزتهم (5,5) كيلوغرام من المرجان".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي "خمسة (05) مهربين وحجزت شاحنة وثلاث (03) سيارات رباعية الدفع محملة ب(3830) لتر من الوقود, بكل من بغرداية/ن.ع.4 وبرج باجي مختار/ن.ع.6".

من جهة أخرى،"أحبط حراس الشواطئ بعنابة/ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية ل(13) شخصا كانوا على متن قاربين تقليديي الصنع فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بكل من تلمسان ووهران وأدرار والمنيعة والأغواط (22) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية