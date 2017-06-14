توقعات بتسجيل أزيد من 34 مليون قنطار للذرة

عبر المدير العام للديوان الوطني للحبوب محمدي بلعابدي عن تفاؤله بوفرة محصول الذرة مقارنة بالموسم الماضي الذي سجل 34 مليون قنطار.

وأوضح أنه تم تسخير كل الوسائل لإنجاح حملة حصاد هذه المادة المتوفرة بكثرة في أدرار والمنيعة بسبب إهتمام منتجي القمح والشعير بها.

من جهة ثانية أعلن المدير العام للديوان الوطني للحبوب محمدي بلعابد عن توفير 1400 حصادة و 7800 شاحنة نقل، وذلك بهدف إنجاح حملة الحصاد وتوفير طلبات الفلاحين.

كما تم تقرر، حسب المتحدث، تسليم الفلاحين صكوكهم في غضون 72 ساعة التي تلي تسليم محصولهم للديوان على حد تعبيره.