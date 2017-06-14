وفاة 554 شخص وإصابة 19221 بجروح في حوادث المرور خلال الـ 4 أشهر الأولى لـ 2017

لقي 554 شخص حتفهم وأصيب 19221 آخرون بجروح في 16582 حادث مرور تم تسجيلها منذ بداية السنة الجارية إلى غاية شهر أفريل على المستوى الوطني, حسب ما كشف عنه الأربعاء مسؤول بالمديرية العامة للحماية المدنية.

وخلال ندوة صحفية, أوضح المدير الفرعي للإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد فاروق عاشور, أن مصالحه سجلت 353630 تدخل خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية, سجل على إثرها 554 حالة وفاة.

وفي سياق متصل, أشار ذات المسؤول الى أن تحليل الإحصائيات يظهر تسجيل انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 18,54 % مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة, كما تم تسجيل انخفاض في عدد الجرحى بنسبة 7,24 %, إلى جانب انخفاض في عدد التدخلات قدر بـ 5,61 %.

وبخصوص الإحصائيات المسجلة منذ بداية شهر رمضان الجاري, أوضح المتحدث أن مصالحه أحصت 91 قتيلا و 3100 جريح و2500 حادث مرور, مشيرا إلى أنه تم تسجيل انخفاض في عدد الوفيات مقارنة بشهر رمضان لسنة 2016 قدر بـ 31 %.

وبخصوص تأمين الشواطئ, أكد عاشور أن مصالح الحماية المدنية سخرت 18000 عون لضمان سلامة المصطافين على مستوى 379 شاطئ مسموح للسباحة بـ 14 ولاية ساحلية.