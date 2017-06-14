مجلس الوزراء يصادق على برنامج عمل الحكومة

درس مجلس الوزراء المجتمع هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برنامج عمل حكومة عبد المجيد تبون و صادق عليه.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن برنامج عمل الحكومة, الذي من المقرر عرضه قريبا على المجلس الشعبي الوطني, يأتي امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.

و يتمحور أساسا حول توطيد دولة الحق و القانون و الحريات و الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد و ترقية الهوية الوطنية و الحفاظ على الذاكرة.

فيما يخص الشق الاقتصادي و المالي يتمحور برنامج عمل الحكومة على عصرنة المالية العمومية و المنظومة المصرفية و تطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية الاستثمار و تثمين سائر ثروات البلاد.

كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن و ضمان الاستفادة من الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة و تحسين المنظومة الوطنية للتعليم و التكوين و تثمين البحث العلمي و عصرنة المنظومة الوطنية للصحة, ضمن أولويات حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون .

على الصعيد الاجتماعي يركز برنامج عمل الحكومة على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التقاعد و ترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن الوطني و ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

و بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي وضعت فيهم قبل أخذ صورة جماعية لأعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية.