مجلس الوزراء يصادق على برنامج عمل الحكومة

14/06/2017 - 17:36

درس مجلس الوزراء المجتمع هذا الأربعاء  بالجزائر العاصمة تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة برنامج  عمل حكومة عبد المجيد تبون و صادق عليه.

و جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن برنامج عمل الحكومة, الذي من المقرر عرضه  قريبا على المجلس الشعبي الوطني, يأتي امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.

و يتمحور أساسا حول توطيد دولة الحق و القانون و الحريات و الديمقراطية و  تعزيز الحكم الراشد و ترقية الهوية الوطنية و الحفاظ على الذاكرة.   

فيما يخص الشق الاقتصادي و المالي يتمحور برنامج عمل الحكومة على عصرنة  المالية العمومية و المنظومة المصرفية و تطهير الفضاء الاقتصادي و ترقية  الاستثمار و تثمين سائر ثروات البلاد.

كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن و ضمان الاستفادة من  الطاقات و الماء وكذا حماية البيئة و تحسين المنظومة الوطنية للتعليم و  التكوين و تثمين البحث العلمي و عصرنة المنظومة الوطنية للصحة, ضمن أولويات  حكومة الوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون .

على الصعيد الاجتماعي يركز برنامج عمل الحكومة على الحفاظ على المنظومة  الوطنية للضمان الاجتماعي و التقاعد و  ترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن  الوطني و ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة. 

و بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء هنأ رئيس الدولة أعضاء الحكومة على الثقة التي  وضعت فيهم قبل أخذ صورة جماعية لأعضاء الحكومة مع رئيس الجمهورية.

 

 

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الجزائر, سياسة

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