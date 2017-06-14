كرة القدم - الجولة ال30 : سقوط سريع غليزان إلى الرابطة الثانية

سقط فريق سريع غليزان إلى بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم على الرغم من فوزه في الجولة ال30 و الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى على الضيف شباب باتنة (5-0), بعدما خطف اتحاد الحراش تعادل ثمين من اولمبي المدية (0-0), اليوم الأربعاء.

وتعادل سريع غليزان واتحاد الحراش في عدد النقاط بعد هذه الجولة ب36 نقطة لكل منهما, غير ان الأفضلية تعود للحراش الذي حقق أحسن مرحلة ذهاب مقارنة بالسريع, حسب القوانين المعمول.

ومعلوم ان الفريقين تعادلا ذهابا وايابا بنفس النتيجة (0-0).

وبهذا يرافق السريع كل من شباب باتنة (25ن) ومولودية بجاية (17ن) إلى الرابطة الثانية.

النتائج الجزئية والترتيب :

أولمبي المدية - إتحاد الحراش 0- 0

سريع غليزان - شباب باتنة 5 - 0

شباب بلوزداد - شبيبة القبائل 1 - 1

شباب قسنطينة - مولودية وهران 1 - 0

دفاع تاجنانت - وفاق سطيف 1 - 0

بالجزائر (عمر حمادي) : إتحاد الجزائر - شبيبة الساورة (30ر22)

بسيدي بلعباس : إتحاد بلعباس - مولودية الجزائر (30ر22)

ببجاية : مولودية بجاية - نصر حسين داي (30ر22)

الترتيب النقاط لعب

1. وفاق سطيف 57 30

2. مولودية الجزائر 50 29

3. اتحاد الجزائر 47 29

4. شبيبة الساورة 45 29

--. اتحاد بلعباس 45 29

6. شباب بلوزداد 43 30

7. مولودية وهران 40 30

8. نصر حسين داي 39 29

-- دفاع تاجنانت 39 30

-- شباب قسنطينة 39 30

11. أولمبي المدية 38 30

--. شبيبة القبائل 38 30

13. اتحاد الحراش 36 30

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--. سريع غليزان 36 30 ينزل الى الرابطة الثانية

15. شباب باتنة 25 30 ينزل الى الرابطة الثانية

16. مولودية بجاية 17 29 ينزل الى الرابطة الثانية

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