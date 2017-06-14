توقيف مشتبه فيه بالعاصمة في قضية إختلاس أموال عمومية من مستشفى رويبة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا من توقيف مشتبه فيه في قضية اختلاس أموال عمومية من خلال سرقة علب خيط الجراحة قاربت 4 ملايير سنتيم بالصيدلية المركزية لإحدى المستشفيات العمومية بالعاصمة, حسبما جاء اليوم الاربعاء في بيان لذات المصالح.

و حسب ذات المصدر فقد تمكنت مصالح أمن مقاطعة الإدارية الرويبة من توقيف مشتبه فيه يعمل بالصيدلية المركزية لإحدى المستشفيات العمومية بالعاصمة تسبب في ثغرة مالية من خلال سرقة علب خيط الجراحة قاربت ال4 ملايير سنتيم حيث بينت إجراءات التدقيق الحسابي بين سنوات 2015-2017 غياب كميات معتبرة من خيط الجراحة .

وقد انطلقت أطوار القضية -حسب ذات المصدر- بعد أن تقدم مدير المؤسسة الإستشفائية المعنية إلى مصالح الشرطة لإيداع شكوى ضد أحد عمال الصيدلية المركزية ,مفادها اختفاء 138 علبة خيط جراحة سنة 2017 و 980 علبة سنة 2016 .

وفي ذات الشأن ذكر المصدر أن " رئيسة المصلحة التي اكتشفت الأمر تبين لها بعد التدقيق في الحسابات ومقارنة الوصولات المخصصة للأرشيف بالتي تبقى عند المشتبه فيه وجود خلل كبير في الحسابات ما أجبرها على إخطارها مدير المؤسسة الإستشفائية وتحرير تقرير مفصل عن الوقائع " .

و وحسب ما جاء في البيان فإنه " بمباشرة التحقيقات أكد المشتبه فيه أنه تم استدعاؤه من قبل رئيسة الصيدلية التي واجهته بوصولات الطلبيات التي تبين له أنها تحمل خلل أرقام وكميات السلع التي تمنح للمصالح مقارنة بالوصل الأصلي حيث أقر أنه قام بمنح بعض المصالح كميات إضافية مسبقة كما منح بعض عمال المستشفى خيط الجراحة لاستعماله في عمليات ختان أبناؤهم " .

و أشار إلى أنه " بعد مواجهته بالفعل المنسوب اليه أقر بأن أغلب عمليات التزييف في الأرقام الخاصة بالكميات هو من قام بها وانه معتاد على فعل ذلك بعلم من رئيسة الصيدلية على اعتبار أن الغرض من ذلك هو تغطية النقص الموجودبالمستودع ناهيك عن منح المصالح في بعض الاحيان كميات خيط جراحة بدون وصولات تثبت ذلك " .

و أبرز البيان أنه " تم وضع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا ".