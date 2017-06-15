الشروع في جمع زكاة الفطر عبر مساجد الوطن

شرعت المساجد في جمع زكاة الفطر للراغبين في إخراجها نقدا بقيمة 100دينار للفرد الواحد عوض إخراجها صاعا من قوت البلد كالسميد وغيره.

وفي تسجيل لاذاعة البهجة أكد إمام المسجد الكبير بالعاصمة عماد بن عامر تخصيص صندوق لجمع زكاة الفطر لتوزيعها على مستحقيها قبل يوم أو يومين من موعد العيد.

وأوضح المتدخل ذاته أن زكاة الفطر فرضها النبي(ص) على الصائمين في آخر الشهر الفضيل وذلك بإخراج صاع من غالب قوت البلد وهو ما يعادل كيلوغرمين من السميد كما يجوز إخراجها نقدا.

المصدر : الاذاعة الجزائرية