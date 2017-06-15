الصومال: 18 قتيلا في اعتداء ارهابي على مطعم في مقديشو

قتل 18 شخصا على الأقل هذا الخميس في مقديشو في اعتداء نفذه انتحاري واستهدف مطعمين وذلك حسب حصيلة جديدة أعلنها متحدث باسم الحكومة الصومالية.

وكانت حصيلة سابقة اعلنتها الشرطة افادت بأن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في هذا الهجوم الانتحاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن محمد أحمد عرب أن الهجوم بدأ عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة واستهدف مطعمين متجاورين مضيفا "لقد انتهت العملية وقتل المهاجمون بأيدي قوات الامن".

وتابع المتحدث "لقد هاجموا أماكن عمل وقتلوا 18 مدنيا واصابوا أكثر من عشرة أشخاص أخرين بجروح".

وبدأ الهجوم قرابة الساعة 08,00 (17,00 ت غ) مساء الاربعاء عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة عند مطعم وحانة "بوست تريتس" ثم اقتحم مسلحون مطعم "بيتزا هاوس" المجاور.

وكان المطعمان يشهدان ازدحاما بعد الافطار. واستمر الهجوم عدة ساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن من الإجهاز على المسلحين المتحصنين في المطعم بحسب المتحدث باسم الوزارة.