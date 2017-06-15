وزارة الخارجية تشكل خلية أزمة لمتابعة الأوضاع عقب حريق غرينفيل حيث تقطن عائلات جزائرية

شكل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل خلية أزمة مكلفة بضمان متابعة تطور الأوضاع جراء الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ببرج غرينفيل في لندن حيث تقطن عائلات جزائرية حسبما أكده اليوم الخميس الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح السيد بن علي الشريف أن "تشكيل هذه اللجنة جاء بناءا على المعلومات التي وافتنا بها قنصليتنا في لندن و التي تفيد بوجود بعض العائلات الجزائرية التي تقيم في المبنى الذي تعرض للحادث".

وأضاف قائلا " قام سفيرنا و قنصلنا في لندن بزيارة إلى موقع الحادث و إلى مراكز استقبال الضحايا في حين تم إرسال بعض الأعوان الدبلوماسيين إلى المستشفيات حيث تم استقبال المصابين".

و أوضح السيد بن علي الشريف أن "مصالحنا الدبلوماسية و القنصلية في لندن على اتصال دائم مع السلطات البريطانية المختصة و مع ممثلي الجالية الجزائرية بغرض الحصول على أي معلومة مفيدة" مضيفا أن "عملية تحديد هوية الضحايا صعبة نظرا لحجم المأساة و العدد المرتفع للمفقودين و ليس هناك أي خبر أكيد لحد الآن عن وقوع ضحايا جزائريين في هذه المأساة".