وزارة الدفاع الروسية ترجح مقتل زعيم "داعش" في غارة جوية شمالي سوريا أواخر ماي الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن من المرجح أن يكون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي قد قتل في غارة جوية استهدفت قيادات للتنظيم قرب مدينة الرقة شمالي سوريا أواخر مايو الماضي.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وسائل إعلام روسية أنه "حسب المعلومات التي يجري التحقق منها عبر مختلف القنوات فإن البغدادي كان حاضرا في الاجتماع الذي استهدفته الغارة الجوية وتم القضاء عليه".

وذكر البيان أن الغارة التي نفذتها طائرة من دون طيار في الثامن والعشرين من مايو الماضي استهدفت اجتماعا لكبار المسؤولين في تنظيم داعش عقد للتخطيط لخروج المقاتلين من مدينة الرقة وقد أسفرت عن مقتل عدد منهم.