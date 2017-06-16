انطلاق الطبعة ال14 لجائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم هذا السبت

تنطلق هذا السبت بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة)، فعاليات الطبعة ال14 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره وذلك بمشاركة 51 دولة.

وتعد هذه المنافسة الدولية، التي تنظم باستمرار منذ سنة 2003 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تقليدا يتنافس من خلاله حفظة القرآن من مختلف البلدان الإسلامية عبر العالم.

ويعكس تنظيم هذه الجائزة الدولية، التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الاهتمام الذي توليه الجزائر لكتاب الله وتمسك الشعب الجزائري بالقرآن الكريم وبحسن تلاوته.

وبالموازاة مع هذه المسابقة التي سيشرف عليها علماء دين جزائريون ومن عدة دول إسلامية، سيتم تنظيم مسابقة لصغار حفظة القرآن الكريم، التي تعد مسابقة تشجيعية موجهة للأطفال الذين لا يتعدى سنهم ال15 سنة.

وسيتحصل الفائز الأول في المسابقة التي سيتنافس فيها الطلبة الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، على مبلغ مالي يقدر بمليون دينار جزائري، بينما يتحصل الفائز الثاني على 800 ألف دينار والثالث على 500 ألف دينار.

وبالنسبة للمسابقة الوطنية الخاصة بصغار حفظة القرآن، سيتحصل الفائز الأول على مبلغ 500 ألف دينار والثاني على 400 ألف دينار والثالث على 300 آلف دينار.

وبالإضافة الى الفائزين الثلاثة الأوائل، سيتم بمناسبة ليلة القدر المباركة تكريم المشاركين في فعاليات هذه المسابقة بجوائز قيمة.