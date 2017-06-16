توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سكيكدة، البليدة ووهران

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني، أمس الخميس، خمسة (5)عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سكيكدة، البليدة و وهران، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني يوم 15 يونيو 2017 خمسة (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من سكيكدة (الناحية العسكرية الخامسة) والبليدة/ن.ع. (الناحية العسكرية الأولى) و وهران(الناحية العسكرية الثانية)، فيما عثرت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مسدسين رشاشين (2) من نوع كلاشنكوف وكمية من الذخيرة بأدرار( الناحية العسكرية) ومخبأ يحتوي على ثلاث (3) قنابل تقليدية ومعدات تفجير وأغراض مختلفة بتيبازة (الناحية العسكرية الأولى)".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقف عناصر حرس الحدود وحرس الشواطئ بالطارف (الناحية العسكرية الخامسة) ثلاثة (3) أشخاص وتم حجز 3،69 كيلوغرام من المرجان ومعدات الغطس، فيما أحبطت وحدات حرس الحدود محاولات تهريب أزيد من 10482 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف".

وبتمنراست (الناحية العسكرية السادسة)، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أربعة (4) مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع ومعدات تنقيب عن الذهب".

من جهة أخرى "أحبط حراس الشواطئ وعناصر الدرك الوطني بوهران(الناحية العسكرية الثانية) محاولات هجرة غير شرعية ل64 شخصا، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بأدرار (الناحية العسكرية الثالثة)، ثمانية (8) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة".