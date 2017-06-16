بطولة الجزائر حسب الفرق للجيدو: مدينة بوسماعيل تحتضن المنافسة يومي 29 و 30 يونيو

16/06/2017 - 17:33

ستجرى بطولة الجزائر للجيدو حسب الفرق للقسمين الأول والثاني (رجال و سيدات) يومي 29 و 30 يونيو بالقاعة المتعددة الرياضات ببوسماعيل (ولاية تيبازة) حسب ما علم هذا (الجمعة) لدى المنظمين.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية للجيدو بأنه"يتعين على كل فريق المشاركة إجباريا بثلاثة مصارعين"مضيفة بأن "المشاركين يجب أن يكونوا من مواليد 1994 وما قبل".

وستكون الأوزان المبرمجة كالتالي: (- 66 كلغ)، (-73 كلغ)، (-81 كلغ)، - (90 كلغ) و(+90 كلغ) لدى الرجال، و(-52 كلغ)،(-57 كلغ)، (- 63 كلغ)، (-70 كلغ) و(+ 70 كلغ) لدى السيدات.

وأشارت الهيئة الاتحادية في بيان لها،"أن المنازلات تستغرق 4 دقائق، حيث تجري بنظام الإقصاء مع استدراكين اثنين".

وسيكون تاريخ 21 يونيو آخر أجل لتأكيد المشاركة في هذه المنافسة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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