الرابطة المحترفة الأولى 2017-2018 : تأجيل انطلاق البطولة الوطنية إلى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر

سيتم تأجيل موعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم إلى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2017، حسب ما أعلنه هذا الجمعة ، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج.

ويأتي هذا القرار على خلفية النهاية المتأخرة للبطولة هذا الموسم والتي لم يسدل عليها الستار سوى يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف قرباج الذي كان يتحدث للإذاعة الوطنية بأنه انطلاقا من الجولة الثالثة ، ستتم برمجة جولتين في الأسبوع إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب.

وتأمل الهيئة الكروية الوطنية تفادي سيناريو موسم "2016-2017"،الذي عرف عدة توقفات للمنافسة لأسباب عديدة، والتي كانت وراء هذا التأخر.

من جهة أخرى، اعترف مسؤول الرابطة الكروية بأن هذه الوضعية تحدث لأول مرة منذ اعتماد الاحتراف عام 2010، لكنه وعد بتصحيح الأمور الموسم المقبل، وفرض"صرامة شديدة"على الأندية من خلال رفض تأجيل مبارياتها.

وحذر قرباج الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية الموسم المقبل بأنها ستكون مرغمة على خوض مباريات البطولة الوطنية أما قبل موعدها القاري أو بعده، مؤكدا بأنه "لن يتم قبول أي طلب تأجيل".

سنتخذ القرارات اللازمة في حال قبول طعن سريع غليزان

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أن هيئته ستتخذ القرارات اللازمة في حال قبول طعن سريع غليزان الذي سقط إلى الرابطة المحترفة الثانية.

ويأمل سريع غليزان في استرجاع النقاط الثلاث التي خصمتها منه الرابطة في بداية الموسم بسب عدم تسديده لمستحقات لاعبيه السابقين، واختتم السريع البطولة (2016-2017) التي أسدل الستار عليها أمسية الأربعاء الماضي في المركز(14) المرادف لأول النازلين إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

وتداركت إدارة نادي الغرب الجزائري الوضعية بتسديدها لجميع الديون التي كانت على كاهلها، لكن دون أن تسترجع النقاط التي خصمت من رصيدها.

وأوضح قرباج في هذا الخصوص للإذاعة الجزائرية :"كان على رئيس سريع غليزان أن يقدم طعنا على مستوى اللجنة المختصة في هذا النزاع على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد تسوية الوضعية المادية للاعبيه السابقين, لكنه انتظر إلى غاية نهاية الموسم من أجل القيام بهذا الإجراء. وفي حال استعاد سريع غليزان نقاطه من "الفاف" أومن المحكمة الرياضية الوطنية أو الدولية، سنتخذ بدورنا القرارات اللازمة".

وانهي سريع غليزان الموسم في المرتبة ال 14 مناصفة مع اتحاد الحراش الذي تفوق على السريع بفضل تحقيقه أحسن مرحلة ذهاب من منافسه المباشر .

كما سقط كل من مولودية بجاية وشباب باتنة إلى الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية