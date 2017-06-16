إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتنمراست

سلم الإرهابي المدعو"أبو صعب"نفسه للسلطات العسكرية، ظهر اليوم الجمعة بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى ل. لادمي محمد المدعو +أبو صعب+ نفسه للسلطات العسكرية بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، ظهر اليوم 16 جوان 2017، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجانت/ن.ع.4، بالتنسيق مع أفراد الجمارك من ضبط كمية من الكيف المعالج تقدر ب24,17 كيلوغرام كانت محملة على متن سيارة رباعية الدفع".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية