ميركل تنتقد خطة أمريكية تهدف إلى توسيع العقوبات ضد روسيا

وجهت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل انتقادات حادة لخطة لمجلس الشيوخ الأمريكي تهدف إلى توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين إنه "من الغريب أن يكون الاقتصاد الأوروبي هدفا لعقوبات في إطار معاقبة تصرف روسي" وأضاف "لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو" .

وتتقاسم بذلك ميركل مخاوف نائبها ووزير خارجيتها زيغمار غابريل ونظيرها النمساوي كريستيان كيرن اللذان حذرا أمس الخميس من أن يشكل توسيع العقوبات ضد روسيا "تهديدا لشركات أوروبية في السوق الأمريكية حال مشاركتها في مشاريع للغاز مثل "نورد ستريم 2" مع روسيا".

يذكر أن 97 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي البالغ عددهم مائة عضو صوتوا أول أمس الأربعاء لصالح مشروع قانون من شأنه توسيع نطاق العقوبات ضد روسيا إذ على مجلس النواب الأمريكي أن يعطي موافقته على المشروع. وبعد مصادقة البرلمان سيكون من الضروري توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع القانون كي يدخل حيز التنفيذ.

وكان الغرب قد فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا على خلفية دورها في الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة القرم.