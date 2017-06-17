أمير قطر يبحث مع الرئيسين التركي والفرنسي الأزمة الخليجية

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستجدات الأزمة الخليجية وانعكاساتها على الأوضاع في المنطقة ككل والمساعي والجهود الأممية الساعية لحلها حسب ما ذكرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي مشترك جرى مساء اليوم الجمعة بتنسيق بين الجهات الثلاث حيث تناول القادة تداعيات الأزمة الخليجية والسبل الكفيلة لحلها بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والاحترام المتبادل لا العقوبات والحصار سعيا لضمان أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وأكد القادة خلال الاتصال --تضيف قنا-- "وقوفهم ضد كافة أشكال الإرهاب وصوره وضرورة تعريف الإرهاب ومنظماته بشكل ثابت ودقيق مما لا يدع مجالا للخلط أو التأويل وفقا للمزاج بحيث يتم ذلك من قبل المنظمات الدولية المختصة المعنية بهذا الأمر وفقا للضوابط القانونية المعمول بها دوليا كما شددوا على أهمية الاستمرار في توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب واجتثاث مسبباته".