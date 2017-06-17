المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تنظيم يوم دراسي حول قضية " اللاجئين"

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان, بن زروقي فافا مساء أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن المجلس سينظم خلال الاسبوع القادم يوم دراسي حول موضوع اللاجئين.

وأوضحت السيدة بن زروقي على هامش تنظيم احتفالية بمناسبة احياء يوم الطفل الإفريقي المصادف ل 16 يونيو من كل سنة أن المجلس سينظم "خلال الأسبوع المقبل يوم دراسي يخصص لمعالجة قضية اللاجئين.

وأبرزت المسؤولة ذاتها أن هذا اللقاء المزمع الذي وصفته ب "الهام" سيشهد حضور مختلف الفاعلين والمتدخلين في قضية "اللاجيئن" وذلك بهدف متابعة المستجدات الحاصلة و كذا بحث السبل المثلى للتكفل بهذه الشريحة الإجتماعية.

وبخصوص إحياء يوم الطفل الإفريقي أبرزت السيدة بن زروقي المجهودات المبذولة في مجال حماية حقوق الطفل مشيرة إلى الحرص الذي توليه الجزائر في مجال تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل سيما ما تعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة.

للإشارة فقد حضر هذه الإحتفالية وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة , غنية الداليا و ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر و ممثلين عن بعض الوزرات.