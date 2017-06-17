تيبازة: ثلاثة قتلى و ثلاثة جرحى في حادث مرور بالحطاطبة

17/06/2017 - 11:42

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم و أصيب ثلاثة آخرون بجروح  متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع هذا الجمعة بإقليم بلدية الحطاطبة،حسب ما علم اليوم السبت من مصالح الحماية المدنية. 

و تعود ظروف الحادث الذي أودى بحياة (رجل وزوجته) يبلغان من العمر 56 و 65 سنة و شاب عمره 35 سنة إثر إصطدام عنيف بين سيارتين نفعية و سياحية كانتا تسيران في إتجاه معاكس على مستوى الطريق الوطني رقم 67 الرابط بين مديني الحطاطبة و سيدي راشد. 

و استنادا لذات المصالح فقد لقي شخص حتفه بعين المكان فيما أكدت مصادر طبية وفاة الشخصين الآخرين متأثرتين بجروحهما بالمؤسستين الإستشفائيتين لكل من  القليعة و الحطاطبة أين وضعوا على مستوى مصلحة حفظ الجثث.  فيما يخضع الجرحى منهم رضيعة لم يتعد عمرها السنة و النصف إلى علاج مكثف حيث وصفت إصابتهم ب"المتفاوتة الخطورة". 

للإشارة فقد وقع الحادث في حدود الساعة العاشرة و النصف من سهرة الجمعة إلى السبت و خلف موجة من الإستياء بمدينة الحطاطبة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث.

و يعد حادث الحطاطبة ثاني أخطر حادث تشهده ولاية تيبازة خلال شهر رمضان بعد حادث مراد الذي وقع يوم 26 ماي الماضي و أودى بحياة ثلاثة أشخاص و إصابة إثنين آخرين.

المصدر/واج      

 

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