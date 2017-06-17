حوادث المرور: وفاة 8 أشخاص واصابة 40 آخرين بجروح خلال 48 ساعة الاخيرة

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 40 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 11 حادث مرور تم تسجيلها خلال ال 48 ساعة الاخيرة في مناطق متفرقة من الوطن, حسب حصيلة أوردتها اليوم السبت مصالح الحماية المدنية.

وقد تم تسجيل اثقل حصيلة على مستوى ولاية عين الدفلى بوفاة شخصين (2) وإصابة 9 آخرين بجروح على إثر حادثين إثنين وقع الاول على الطريق السيار شرق غرب ببلدية جليدة والثاني على الطريق الوطني رقم 4 بدائرة عين الدفلى.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إنتشال 3 اشخاص متوفين غرقا الاول بولاية جيجل ويتعلق بمراهق يبلغ 14 سنة وذلك على مستوى واد ببلدية أولاد رابح بدائرة سيدي معروف فيما وقعت الحالة الثانية بولاية المدية وتتعلق بطفل يبلغ 11 عاما وذلك على مستوى مسبح المركب الرياضي ببلدية البرواقية بينما الشخص الثالث فقد توفى غرقا بولاية غليزان ويتعلق الامر بطفل يبلغ هو الاخر 11 سنة على مستوى حوض مائي ببلدية محمد بن عودة.

من جهة أخرى تدخلت ذات المصالح من أجل اطفاء 4 حرائق بكل من ولايات عين تموشنت وتندوف والشلف باتنة .

وعلى إثر الفياضانات التي مست ولاية تمنراست تدخل أيضا رجال الحماية المدنية حيث قاموا بإمتصاص مياه الامطار من داخل 27 مسكن .