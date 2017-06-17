مستغانم : دخول مدرج مطار صيادة حيز الاستغلال في 2018

سيدخل مدرج مطار صيادة (مستغانم) حيز الإستغلال خلال العام القادم 2018 حسبما أستفيد لدى مصالح الولاية.

وقد تم الشروع نهاية الأسبوع الجاري في أشغال توسعة المدرج الرئيسي لمطار صيادة الذي سيصل طوله الى 1500 متر لاستقبال الطائرات الصغيرة وفق ذات المصدر

الذي اضاف أنه المشروع الذي أسند لمؤسسة خاصة سيمول من خلال تركيبة مالية بين ولاية مستغانم ومؤسسات بنكية ما قيمته 100 مليون دج.

وسيتم التركيز في المرحلة الأولى على انجاز المنشأة الجوية على أن يشرع بعد ذلك في التفاوض مع شركات الطيران الوطنية على غرار الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران وكذا الأجنبية من أجل تشغيل الخطوط الداخلية والدولية.

وأضافت مصالح الولاية أنه تم تجاوز جميع العقبات المتعلقة بهذا المشروع بما في ذلك الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع ذو الطابع الاقتصادي والسياحي.

ودعت ذات المصالح هواة الطيران الى تفعيل الطيران السياحي والرياضي من خلال نادي للطيران الذي تم مؤخرا إعادة بعثه بعد سنوات من الركود وفق المصدر نفسه.

لقد تم اعادة تأهيل المدرج الرئيسي للمطار على طول 1360 متر من خلال إعادة تكسية الأرضية بالخرسانة المزفتة مما يمسح باستغلال هذه المنشأة في بعض العمليات على غرار محاربة الجراد وحرائق الغابات وإجلاء المرضى على متن طائرات من الحجم الصغير مع انجاز موقف للطائرات.

يذكر أن تاريخ إنجاز هذا المطار يعود الى عام 1959 حيث كان يستعمل من طرف المستعمرالفرنسي أنذاك لأغراض عسكرية على وجه الخصوص.