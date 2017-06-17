توقيف 8 أشخاص وحجز أزيد من 104 كلغ من الكيف المعالج بمختلف ولايات الوطن

تمكنت قوات الشرطة من حجز أزيد من 104كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم أغلبهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث في كل من ولايات وهران تبسة تلمسان ومستغانم ، حسب ما أورده هذا السبت للمديرية العامة للأمن الوطن .

وأوضح ذات البيان أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص وحجز حوالي 102 كلغ وكذا 390 غرام من مادة القنب الهندي في كل من ولايتي تلمسان ووهران حيث تم ذلك بعد استغلال عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران معلومات مفادها أن شخصين مشتبه فيهما قاما بنقل كمية معتبرة من المخدرات من مدينة مغنية باتجاه دائرة السانية على متن مركبة ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية ووضع حاجز أمني فجائي مكن من توقيف المشتبه فيهما وحجز 98 كلغ من مادة الكيف المعالج.

في حين تمكنت قوات الشرطة لولاية تلمسان --يضيف ذات المصدر-- من حجز 4 كلغ و390غرام من مادة الكيف.

وفي نفس السياق تمكنت مصالح أمن ولاية مستغانم من توقيف أربعة أشخاص وضبط 1 كلغ و 465 غرام من الكيف المعالج على اثر معلومات مؤكدة مفادها أن هؤلاء المشتبه فيهم بصدد نقل كمية من المخدرات باستغلال حافلة نقل المسافرين .

كما تمكنت قوات الشرطة بولاية تبسة من حجز أكثر من 1 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف المشتبه فيه .

من جهة أخرى حجزت قوات الشرطة لأمن ولاية سطيف بدائرة حمام السخنة 9388 وحدة من مختلف أنواع الألعاب والمفرقعات النارية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وجاءت هذه العملية كما أكدت مصالح أمن الولاية على اثر نقطة تفتيش ومرافقة تم نصبها من قبل عناصر الشرطة لأمن دائرة حمام السخنة أدت إلى توقيف مركبة وإخضاعها للمراقبة الإدارية والأمنية، حيث تم العثور بداخل الصندوق الخلفي على هذه الكمية من المفرقعات ليتم بعد ذلك توقيف المشتبه فيه وتحويله للمصالحة المعنية لاستكمال التحقيق.

من جهتها تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة من توقيف شخص مشتبه فيه وحجز 12محرك خاص بالمركبات وذلك على اثر معلومات مؤكدة مفادها قيام هذا الشخص بنقل عدد من الحركات على متن سيارة نفعية.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية