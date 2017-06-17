انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات السورية في 10 يوليو المقبل بجنيف

أعلن المكتب الصحفي لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا هذا السبت عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات السورية في جنيف يوم 10 يوليو المقبل.

وقالت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية نقلا عن بيان للمكتب اليوم إن"المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يعتزم الدعوة لعقد الجولة السابعة من المحادثات السورية - السورية في جنيف والتي تبدأ 10 يوليو القادم".

وجاء في البيان ذاته"كما يعتزم دي ميستورا الدعوة لجولات أخرى خلال شهري أغسطس وسبتمبر"مشيرا إلى أن"الدعوات سوف ترسل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

كما لفت إلى أنه إلى جانب الجولات الرسمية للمحادثات السورية - السورية الواردة في جدول الأعمال سوف تستمر اجتماعات الخبراء في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة السادسة من المحادثات.

المصدر : واج