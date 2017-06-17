الإرهابي"ب.فيصل"المكنى"أبو سفيان"يسلم نفسه بسكيكدة

سلم الإرهابي المسمى"ب.فيصل"المكنى"أبو سفيان"نفسه صبيحة اليوم السبت للسلطات العسكرية بسكيكدة،حيث كان المعني قد التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2007، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى"ب.فيصل" المكنى"أبو سفيان" نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة، صبيحة اليوم 17 يونيو 2017 وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ونظارة ميدان وهاتف نقال"،علما أن هذا الإرهابي''كان قد التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2007 ''.

وبمناسبة شهر رمضان الفضيل،"تدعو وزارة الدفاع الوطني من تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان و الاستفادة من التدابير القانونية سارية المفعول على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، لاسيما خلال هذا الشهر الكريم".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية