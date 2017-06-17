سريـع غـليزان : إيداع طعن لدى المحكمة الرياضية هذا الثلاثاء لاسترجاع 3 نقاط

سيقدم نادي سريع غليزان النازل إلى الرابطة المحترفة الثانية"موبيليس"طعنا يوم الثلاثاء القادم على مستوى محكمة التحكيم الرياضي"التاس"، من أجل استرجاع النقاط الثلاث التي خصمت منه من طرف الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم في بداية الموسم بسبب عدم دفع مستحقات لاعبيه السابقين.

وصرح رئيس سريع غليزان محمد حمري خلال ندوة صحفية عقدها سهرة الجمعة بملعب الطاهر زوغاري، قائلا :"سنقدم يوم الثلاثاء طعنا على مستوى محكمة التحكيم الرياضي"التاس"لاسترجاع حقنا، نمتلك أدلة دامغة لأندية لم تدفع رواتب لاعبيها دون أن تتعرض للعقوبة مثلنا، قرار"التاس"سيعلن عليه بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الطعن ونحن واثقون من استرجاع حقنا".

ويتمنى السريع الذي اختتم يوم الأربعاء الفارط البطولة الوطنية في المركز ال 14 في استرجاع النقاط الثلاث والبقاء ضمن حظيرة الكبار، حيث أنهى نادي الغرب الجزائري الموسم برصيد (42) نقطة مناصفة مع اتحاد الحراش الذي تفوق على السريع بفضل فارق الأهداف في ختام مرحلة الذهاب.

وقامت إدارة غليزان بتسوية الوضعية المالية لجميع لاعبيها السابقين.

"لقد أودعنا طعنا لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، لكن آمالنا تبقى معلقة بقرار"التاس"، إذا لم يتم إنصافنا سنقاطع البطولة خلال الموسم الكروي المقبل لأننا تعرضنا للظلم"، يقول الرئيس.

وفي سياق آخر، أثنى الرئيس حمري على مدربه التونسي معز بوعكاز"الذي قام بعمل جبار ومتميز طوال الموسم ونتمنى بقاءه معنا خلال الموسم الكروي القادم(2017-2018)".

من جانبه، أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أمس الجمعة، أن هيئته ستتخذ القرارات اللازمة في حال قبول طعن سريع غليزان الذي سقط إلى الرابطة المحترفة الثانية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية