الجيش السوري يعلن وقف العمليات القتالية في مدينة درعا لمدة 48 ساعة

أعلن الجيش السوري هذا السبت وقف العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا(جنوب سوريا )لمدة 48 ساعة دعما لجهود المصالحة الوطنية بحسب الإعلام الرسمي السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) عن بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوري"إن الجيش السوري أعلن وقف العمليات القتالية اعتبارا من الساعة 12.00 ظهر اليوم السبت 17 يونيو الجاري في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية".

وأكد البيان أن الحكومة السورية تحرص على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.

يشار إلى أن الجيش السوري يشن منذ أشهر هجوما عنيفا على مدينة درعا بهدف السيطرة عليها وطرد مسلحي تنظيمي (جبهة النصرة ) و(داعش) الموجودين في درعا.

ويأتي وقف العمليات القتالية في درعا وسط تقدم الجيش السوري في البادية السورية بريف حمص الشرقي و وصول إلى الحدود العراقية.

المصدر: واج