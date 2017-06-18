ارتفاع حصيلة العملية التي شرع فيها بقسنطينة وسكيكدة إلى3 إرهابيين مقضي عليهم مع إلقاء القبض على 3 آخرين

ارتفعت حصيلة العملية التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي بكل من قسنطينة وسكيكدة الأحد المنصرم والتي لا تزال متواصلة،إلى ثلاثة إرهابيين مقضي عليهم وإلقاء القبض على ثلاثة آخرين وثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية مع تسليم إرهابي آخر نفسه، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني أمس السبت في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال لمعلومات قدمها الإرهابي (ب. فيصل) المكنى (أبو سفيان) الذي سلم نفسه صباح الـ17 جوان 2017 للسلطات العسكرية بسكيكدة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا آخر من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة تعود للإرهابي (م.عمر) المكنى (القعقاع) الذي تم إلقاء القبض عليه بقسنطينة يوم الـ 11 جوان 2017".

وبذلك ترتفع حصيلة العملية التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بكل من قسنطينة وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة صبيحة يوم الـ 11 جوان 2017 إلى "القضاء على ثلاثة إرهابيين وإلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين آخرين وثمانية عناصر دعم للجماعات الإرهابية وتسليم إرهابي آخر نفسه" كما مكنت هذه العملية من استرجاع كمية من الأسلحة متمثلة في "ثلاثة مسدسات من نوع كلاشنيكوف ومسدسين (02) آليين وكمية من الذخيرة و وسائل اتصال ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة. فيما لا تزال عملية البحث والتحري متواصلة"، يضيف المصدر ذاته.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية