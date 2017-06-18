منع الختان العشوائي في رمضان وعمادة الأطباء تؤكد ضرورة اجراء هذه العملية في المستشفيات

وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليمة مستعجلة إلى مديري الصحة عبر ولايات الوطن تمنع فيها الختان العشوائي أي خارج المؤسسات الإستشفائية وفتح العملية طيلة أيام شهر رمضان.

كما أشارت وزارة الصحة إلى عدم التركيز على مواعيد الختان على يومي الـ 26 و الـ 27 من هذا الشهر الفضيل مع إلزام الأطباء الجراحين بممارستها حصريا داخل المرافق التي تستوفي كل شروط السلامة اللازمة لإنجاح هذا العمل الجراحي .

من جهتها عمادة الأطباء الجزائريين حذرت من العواقب الوخيمة والتي تعود بالسلب على صحة الطفل في حال اللجوء إلى الختان العشوائي وتنصح الأولياء بالإلتزام بتعليمة وزارة الصحة.

وفي هذا الجانب فال رئيس عمادة الأطباء في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن عملية الختان هي عملية جراحية لا تخلو من الخطورة ويجب أن تجري في محيط جراحي عمومي أو خاص ملائم شريطة أن يكون من طرف جراح".

وأضاف المتحدث ذاته أن "عملية الختان ومهما كانت عملية بسيطة تبقى عملية جراحية لها خطورة خاصة وأننا في فصل الصيف".

المصدر:الإذاعة الجزائرية