وزير الخارجية الإيراني يشرع في زيارة إلى الجزائر في إطار جولة بالمنطقة

شرع وزير الشؤون الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأحد في زيارة للجزائر تندرج في إطار جولة يقوم بها لمنطقة شمال افريقيا.

وكان في استقبال جواد ظريف لدى وصوله إلى بمطار هواري-بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وفي تصريح للصحافة عقب وصوله عبر جواد ظريف عن سعادته بوجوده بالجزائر "الدولة الشقيقة" مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "جيدة و متينة ومتعددة الجوانب".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايراني انه "نظرا لوجود تطورات إقليمية ودولية فإننا نحتاج إلى التشاور مع الجزائر التي تشكل أول محطة لزيارتي للمنطقة"مضيفا أن هناك بين الجزائر و إيران "سياسة تشاور على الصعيد الدولي وكذا فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز".

"و في هذا الإطار فإننا نحتاج إلى المزيد من التشاور و التنسيق" كما أضاف المسؤول الإيراني الذي اغتنم هذه الفرصة ليعرب عن شكره و امتنانه للحكومة والشعب الجزائريين على "كرم الضيافة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية