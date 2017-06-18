الجمارك تطلق شريط فيديو لتوضيح إجراءات الجمركة

أعلنت المديرية العامة للجمارك أنها بصدد إطلاق شريط فيديو جديد على الموقع الالكتروني للمديرية بدءا من هذا الأسبوع، وذلك ضمن عدة إجراءات لتسهيل عبور المسافرين القادمين إلى أرض الوطن والمغادرين لها عبر مختلف المطارات والموانئي.

وأكد جلال بريك مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية العامة للجمارك في حصة "نحن في الخدمة" للقناة الإذاعية الأولى أن هذا الفيديو يتضمن أدق التفاصيل حول إجراءات الجمركة.

وقال إن هذا الإجراء جاء ردا على الشكاوى والتعاليق التي يقدمها المسافرون الذين يشكون خلالها عدم معرفتهم بالإجراءات الجمركية، مضيفا أن الأمر يتعلق خصوصا بالتصريح بالعملة الصعبة وسند العبور الخاص بالسيارات، وكذا التصريح بالأمتعة أو الذهب أو غيرهما.