Mozilla تطلق تحديثا جديدا لـ Firefox للتفوق على Chrome

أطلقت شركة موزيلا Mozilla تحديثا جديد لمتصفح الإنترنت التابع لها فاير فوكس Firefox والذى من شأنه تقليل استهلاك المتصفح لذاكرة الوصول العشوائى، وذلك كمحاولة من الشركة للرجوع مرة أخرى لمنافسة كروم التابع لشركة غوغل google الذى يعرف بشرهه فى استهلاك الرامات.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فإن تحديث نسخة فايرفوكس 54 يوفر دعم تعدد العمليات كمرحلة أساسية، حيث يرفع الحد الأقصى للعمليات ضمن الصفحة الواحدة من 1 إلى 4 عمليات، مما يعنى أن الشركة قامت بإجراء أكبر تبديل فى الشفرة البرمجية للمتصفح.

وقالت فاير فوكس أن هذا البناء يوازن بين السرعة و الذاكرة حيث تم استخدام UI Process و GPU Acceleration Process، كذلك فقد عملت الشركة للحد من الاستهلاك الزائد لذاكرة الوصول العشوائي، حيث سيحصل المستخدم على أربع عمليات معالجة لتشغيل محتوى صفحة الويب من خلال جميع التبويبات المفتوحة افتراضيا، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتقليل استخدام الذاكرة العشوائية.

ولعل فاير فوكس أطلقت آخر تحديث لمتصفحها لتكون قادرة على العودة لمسرح المنافسة، وذلك بعد فشل نظام تشغيل الهواتف الذكية "فايرفوكس أو أس" الذى أعلنت عنه فشله وإيقافه، وتسريح أكثر من 50 موظف كانوا يعملون على المشروع.