سباق لومان 24 ساعة: فوز Porsche للمرة الثالثة على التوالي

حقّق الصانع الألماني بورشPorsche فوزه الثالث على التوالي في سباق لومان 24 ساعة بعد أن ابتسم الحظّ لسيارته رقم 2 في نسخة 2017 بالرغم من بقائها حبيسة المرآب قرابة ساعتين في سباق شهد جملة من المفاجآت والأحداث غير المتوقّعة.

سجّل تيمو بيرنهارد، وإيرل بامبر وبرندون هارتلي فوزًا غير متوقّعًا في النسخة الـ 85 من سباق لومان 24 ساعة مستفيدين من المشاكل التي عصفت بسيارتَي تويوتا 7 و8 وسيارة بورش 1 وأطاحت بهم خارج السباق.

وإذا كان سباق 2016 تغيّر بشكلٍ مفاجئ في الدقائق الأخيرة، إلّا أنّ الأمر كان مختلفًا هذا العام، إذ حالما خيّم الظلام، بدأت الأحداث تتوالى على المسار وكان أوّلها تعطّل سيارة بورش 2 عندما فقدت الطاقة على محورها الأمامي ما تطلّب أكثر من ساعة لحلّ المشكلة.

في المقابل بعد أن تصدّرت 9 ساعات من عمر السباق، تعطّلت سيارة تويوتا7 في وقتٍ كان فيه كاموي كوباياتشي يتمتّع بأفضليّة أكثر من دقيقة أمام سيارة بورش 1 وذلك نتيجة مشكلة في القابض. وبالرغم من محاولات الياباني المتكرّرة لإيصالها إلى خطّ الحظائر، إلّا أنّه لم يُوفّق.

وأدّى ذلك إلى منح الصدارة على طبقٍ من ذهبٍ لسيارة بورش 1 قبل انتصاف مسافة السباق.

ولم يمضِ الكثير من الوقت حتّى انضمّت تويوتا 9 إلى ركب المنسحبين، إذ انثقب إطارها الخلفي الأيسر عند المنعطف الأوّل ما أحدث ضررًا على الهيكل. وأدّى ذلك الضرر إلى اشتعال النيران في القسم الخلفي من السيارة وتعطّلها هي الأخرى.

وتبخّرت آمال تويوتا في تحقيق انتصارها الأوّل في سباق لومان 24 ساعة، خاصة أنّ سيارتها 8 كانت قد واجهت مشكلة في محرّكها الكهربائي الهجين لتبقى حبيسة المرآب لأكثر من ساعة لتذهب آمالها حتّى في الصعود إلى منصّة التتويج أدراج الرياح.

وانفردت بذلك سيارة بورش 1 بالصدارة بأريحيّة متقدّمة بأكثر من 10 لفّات على أقرب ملاحقاتها سيارة "جاكي شان دي سي ريسينغ" أوريكا 38 من فئة "ال ام بي 2"، لكنّ المشاكل لا تأتي فرادى، إذ مع بقاء 4 ساعات على النهاية، أورد أندريه لوتيرر وجود مشكلة في ضغط الزيت، ليطلب منه فريقه إطفاء المحرّك ومحاولة العودة إلى المرآب بالآخر الكهربائي.

لكنّ محاولاته باءت بالفشل ما اضطرّه لانسحابٍ مرير، وهو ما سمح لسيارة أوريكا 38 من فئة "ال ام بي 2" بتصدّر الترتيب العام، بيد أنّ بورش كانت لا تزال تملك في جعبتها سيارتها 2 التي كانت بصدد تعويض اللفّات التي فاتتها وكان سائقوها الثلاثة تيمو بيرنهارد، وبريندون هارتلي وإيرل بامبر ضمن سباقٍ ضدّ الزمن.

ومع بقاء ساعة على النهاية، تمكّنت السيارة 2 من انتزاع صدارة الترتيب العام ضامنة فوز بورش الـ 19 بالسباق الأسطوري.

وذهب المركز الثاني في الترتيب العام للسيارة 38 عبر سائقيها تونغ هو بين، ولورون توماس وأوليفر جارفيس، وذلك بعد أن قدّم الأخير أداءً رائعًا في الليل من خلال وتيرة سريعة للغاية مكّنته من انتزاع صدارة فئة "ال ام بي 2".

في المقابل ضمنت سيارة ريبيليون 13 بقيادة نيلسون بيكيه الإبن، دايفيد هاينماير وماتياس بيشي آخر مراكز منصّة تتويج الترتيب العام والمركز الثاني في فئة "ال ام بي 2".