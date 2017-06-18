الوزير الأول تبون يقدم مخطط عمل الحكومة الثلاثاء القادم أمام المجلس الشعبي الوطني

يقدم الوزير الاول, عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء القادم مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع تشاوري عقده هذا الأحد رئيس المجلس, السعيد بوحجة, مع رؤساء المجموعات البرلمانية, أن اشغال المجلس ستستأنف في جلستين, ستعقد الأولى على الساعة العاشرة صباحا وتخصص للمصادقة على قائمة نواب الرئيس, فيما ستعقد الثانية على الساعة العاشرة ليلا وتخصص للاستماع إلى الوزير الأول الذي سيقدم مخطط عمل حكومته أمام النواب, وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

وأضاف نفس المصدر أن الأشغال ستتواصل يومي الأربعاء والخميس المواليين بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة.