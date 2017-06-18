سحب استدعاءات مسابقة توظيف 14 ألف أستاذ وإداري بداية من هذا الاثنين

أعلن المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن عملية سحب الاستدعاءات الخاصة بمسابقة توظيف 14 ألف أستاذ وإداري بقطاع التربية الوطنية, ستكون بداية من منتصف يوم الاثنين.

وقال ذات المسؤول خلال ندوة صحفية بمقر وزارة التربية الوطنية, أنه "سيتم الاثنين في منتصف الليل, إعادة فتح الأرضية الرقمية لإجراء عملية سحب الاستدعاءات الخاصة بمسابقة توظيف 10 آلاف أستاذ و4 آلاف إداري بقطاع التربية التي ستجري يوم 29 جوان الجاري".

وكانت وزيرة القطاع نورية بن غبريت, قد أكدت في تغريدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا, أن مسابقة توظيف الأساتذة ستمس كل المواد في الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي, متوسط وثانوي), مفندة أن تكون خاصة بأساتذة مادتي الفيزياء والرياضيات حسب ما تم الترويج له.