تجمع كلادنو (رياضة العشاري): العربي بورعدة يفوز بالمنافسة ب 8120 نقطة

فاز الجزائري العربي بورعدة المختص في رياضة العشاري بمنافسة تجمع كلادنو (جمهورية الشيك) التي أجريت فعاليتها يومي السبت و الأحد في إطار التحدي العالمي لألعاب القوى.

و مع نهاية الأدوار العشرة من المنافسة حصد بورعدة 8120 نقطة أمام صاحب الرقم القياسي الجنوب الإفريقي ويليم كورتزن (7804 نقطة) و النرويجي مارتين رو (7741 نقطة).

و بقي الجزائري صاحب الرقم القياسي الإفريقي في هذا الاختصاص دون منافسة منذ نيله للمرتبة ال 5 في الالعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو.

و يعود أفضل أداء عالمي للسنة في رياضة العشاري (8591 نقطة) للكندي داميان وارنر الحائز على ميدالية البرونز في الالعاب الأولمبية 2016 .