تجمع كلادنو (رياضة العشاري): العربي بورعدة يفوز بالمنافسة ب 8120 نقطة

18/06/2017 - 21:58

 فاز الجزائري العربي بورعدة المختص في رياضة العشاري  بمنافسة تجمع كلادنو (جمهورية الشيك)  التي أجريت فعاليتها يومي السبت و الأحد في إطار التحدي العالمي لألعاب القوى.

و مع نهاية الأدوار العشرة من المنافسة  حصد بورعدة 8120 نقطة أمام صاحب الرقم القياسي الجنوب الإفريقي ويليم كورتزن (7804 نقطة) و النرويجي مارتين رو (7741 نقطة).

و بقي الجزائري صاحب الرقم القياسي الإفريقي في هذا الاختصاص  دون منافسة  منذ نيله للمرتبة ال 5 في الالعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو.

و يعود أفضل أداء عالمي للسنة في رياضة العشاري (8591 نقطة) للكندي داميان وارنر  الحائز على ميدالية البرونز في الالعاب الأولمبية 2016  .

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