بريطانيا:قتيل وجرحى في عملية دهس المارة بشمال لندن

صدمت سيارة مشاة على طريق في شمال لندن مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى ، حسبما ذكرته أمس الاثنين الشرطة البريطانية التي أعلنت عن اعتقال أحد الأشخاص من ضمن 3شبان الذين كانوا يستقلون هذه السيارة.

وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن التحقيقات الأولية لهذا الحادث الذي استهدف مصلين بعد انتهائهم من أداء الصلاة في مسجد دار الرعاية الإسلامية قرب مسجد فينسبري بارك شمالي لندن تشير إلى أن منفذ الهجوم يعمل منفردا.

وأعرب المتحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب في مؤتمر صحفي بثته عن شكره لكل الأشخاص الذين ساعدوا الشرطة في اعتقال هذا الشخص،مؤكدا أن حادث الدهس يشكل اعتداء على كل البريطانيين.

وأضاف أن قوات الشرطة تبذل قصارى جهدها لحماية أمن لندن ممن يسعى إلى تقسيمها، مشيرا إلى أن التحقيقات لاتزال مستمرة للتوصل إلى ملابسات الهجوم .

ولفت مسؤول الشرطة الى انه تم نشر المزيد من عناصر الشرطة في لندن من أجل ضمان سلامة كل البريطانيين خلال فترة شهر رمضان.

وعلى اثر حادث الدهس دعا مجلس مسلمي بريطانيا السلطات إلى تعزيز حماية المساجد.