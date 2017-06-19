نجادي مسقم:98 % من المترشحين لشهادة البكالوريا اجتازوا الامتحان والإعلان عن النتائج سيكون يوم الـ15 جويلية

أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن 98 بالمائة من المترشحين لشهادة البكالوريا 2017 اجتازوا الامتحان مضيفا أن عدد الغيابات التي تمثل 2.07 بالمائة وسط المتمدرسين لم تؤثر على السير الحسن للعملية .

هذا وأعلن نجادي مسقم في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سيكون يوم الـ15 جويلية المقبل وأن عملية التصحيح ستنطلق يوم الأحد القادم الـ24 جوان الجاري.

أما بالنسبة لنتائج شهادة التعليم المتوسط فسيتم الإعلان عنها مبدئيا يوم الـ27 جوان مع إمكانية إعادة النظر في هذا التاريخ في حال تزامنه مع عيد الفطر المبارك.