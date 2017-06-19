أعضاء من اللجنة الأولمبية الجزائرية يطعنون في شرعية انتخاب بيراف

عقد صباح الاثنين ستة أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابع لمركب 5 جويلية أكدوا خلالها أنهم تقدموا بطعن على مستوى المحكمة الرياضية ضد نتائج الجمعية العامة الإنتخابية للجنة الأولمبية التي أفضت إلى إعادة انتخاب مصطفى بيراف رئيسا لعهدة جديدة.

وتأتي هذه الخطوة ردا على مراسلة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة التي اعترفت بشرعية انتخاب بيراف.

وأوضح علي سليماني رئيس اتحادية كرة السلة أن الأعضاء ينتظرون مساء اليوم الاثنين صدور نتيجة الطعن في شرعية العملية الانتخابية، مضيفا أن رسالة الأولمبية الدولية تحمل غموضا لأن الهيئة الدولية ليست المخولة بإقرار شرعية العملية الإنتخابية من عدمها بينما الجهة المخولة هي محكمة "تاس".