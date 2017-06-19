بدوي: عقوبات صارمة تنتظر المتخاذلين في تطبيق التعليمات و التوجيهات من أجل إنجاح موسم الاصطياف

حذر وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي هذا الاثنين من تيبازة من أن إجراءات عقابية "صارمة" تنتظر المسؤولين المحليين المتخاذلين في تطبيق تعليمات و توجيهات وزارة القطاع من أجل إنجاح موسم الاصطياف على كل الأصعدة.

و أوضح الوزير في تصريحات صحفية علي هامش زيارة عمل قام بها للولاية أن "مسؤولي الجماعات المحلية مطالبون بمضاعفة المجهودات و الخروج الي الميدان و الاستماع للمواطن و المستثمر على حد سواء وفق نظرة تشاركية جديدة".

و أضاف الوزير قائلا "أدعو الي تطبيق القانون بقوة و بصرامة و بدون تخاذل تجاه المتحايلين و بعض العصابات التي تسطو علي الشواطئ و تفرض مبالغ مالية علي المصطافين مقابل السماح لهم بالالتحاق بالشاطئ".

و دعا بدوي بالمناسبة الولاة و رؤساء الدوائر و البلديات الساحلية عبر الوطن الى استغلال الفرصة الثمينة التي يتيحها موسم الاصطياف من خلال استغلال اقتصادي لها باللجوء الى "شراكة حقيقية".

و وجه الوزير رسالة الي كل الفاعلين عبر 13 ولاية السياحة يطالبهم فيها ب"الانفتاح علي الاخر و الخروج من المكتب و تجاوز العقليات التي أكل عليها الدهر من خلال انتهاج نظام عمل مبني أساسا علي دفتر للشروط يحدد أرباح و واجبات كل طرف".

و تندرج التوجيهات - كما قال السيد بدوي - في خانة تنشيط دور الجماعات المحلية و جعلها تعمل على خلق الثروة و البحث عن موارد مالية جديدة لان الإمكانيات الحالية - كما أبرز - لا تسمح للبلديات وحدها بتسيير الشواطئ.

و لذلك يستوجب كما أضاف الوزير الصرامة اللازمة في تطبيق القانون و عدم التساهل في تحويل الملفات على العدالة.

كما دعا الوزير والي تيبازة الي العمل علي مضاعفة عدد المخيمات الصفية التي تتوفر عليها ولاية تيبازة و المقدر ب13 معتبرا العدد ب"القليل جدا".

تقديم قرابة 2 مليون قفة رمضان من قبل البلديات

من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي أن عدد الحصص الموزعة من "قفة رمضان" خلال الشهر الفضيل بلغ قرابة الـ 2 مليون قفة تكفلت الجماعات المحلية بتوزيعها.

و أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارته لولاية تيبازة أن "مجهودات ضخمة بذلت خلال شهر رمضان سمحت بتوزيع 1مليون و 800 ألف قفة رمضان على الفقراء و المحتاجين و المعوزين" واصفا المبادرة بالعمل "الكبير الذي يستحق التشجيع و التنويه".

و أضاف بدوي بأن العمل التضامني ساهم فيه جميع أجهزة الدولة بالتنسيق مع الخيريين مبزرا أن من شيم الجزائريين عدم الحديث عن فعل الخير لكن - كما واصل الوزير - تركيز بعض وسائل الاعلام على النقائص و السلبيات يدفع بضرورة تثمين مجهودات الآخرين.

و يقوم وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بزيارة عمل الي عدة شواطئ من الولاية على غرار الدواودة شرقا و الارهاط غربا للاطلاع علي مدى تطبيق تعليمات الوزارة الوصية لانجاح موسم الاصطياف.