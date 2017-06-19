الجزائر تدين بشدة "الاعتداء الإرهابي الحاقد" على مسجد بلندن

أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي شريف هذا الاثنين أن الجزائر تدين "بلهجة شديدة" الاعتداء بسيارة الدهس الذي استهدف مصلين مساء الأحد بالقرب من مسجد فينسبري بارك بلندن و الذي هو "عمل إرهاب يتعين إدانته".

وأوضح بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "هذا الاعتداء الإرهابي الحاقد ضد مصلين أبرياء يهدف جليا المساس بقيم السلام و التسامح و التنوع غير أن التضامن المتزايد و الفعال بين الجاليات من شأنه التصدي لإيديولوجية الحقد و حماية المجتمعات المستهدفة من خطر الانقسام الذي يرجوه الإرهاب".

و أضاف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه "وأمام هذا المشهد الجديد للعنف فإننا نقدم بتعازينا الخالصة لعائلة ضحية هذا الاعتداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة و الشعب البريطانيين".

رعية جزائرية من بين الجرحى

توجد ضحية جزائرية من بين الجرحى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب قرب مسجد فينسبري بارك بلندن حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح الناطق أنه "استنادا لمعلومات استقتها قنصليتنا بلندن توجد رعية جزائرية من بين الجرحى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي ارتكب قرب مسجد فينسبري بارك مضيفا أن "الضحية المسجلة لدى قنصليتنا تم نقلها الى المستشفى في حالة حرجة".

وطمأن بن علي شريف أن "حياة الضحية ليست في خطر" مشيرا إلى أن "قنصلنا بلندن قام اليوم بزيارتها".