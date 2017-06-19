الجزائر تعرب عن تضامنها مع مالي عقب الاعتداءين الارهابيين ضد معسكر و مخيم للجيش

أعربت الجزائر عن تضامنها مع شعب و حكومة مالي عقب الاعتداءين اللذين استهدفا معسكرا بمنطقة بينتاغونغو و مخيما في كانغابا بباماكو مؤكة "قناعتها" بأن استراتيجية العنف هذه ستفشل أمام عزم الماليين على مواصلة مسار المصالحة و البناء الوطني.

وصرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف لوكالة الأنباء الجزائرية, عقب الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا يوم 17 جوان المعسكر الكائن بمنطقة بينتاغونغو و يوم 18 جوان مخيم كانغابا بباماكو, أن "مالي شهد خلال الايام الأخيرة تصاعدا لأعمال ارهابية تعكس المحاولات اليائسة لأصحابها في عرقلة مسيرة الماليين نحو السلم و الاستقرار".

و أوضح أن "الاعتداء على معسكر بيبنتاغونغو على غرار الاعتداء الذي استهدف مخيم كانغابا لدليل على إرادة القوى الظلامية في ضرب مسار السلام بمالي" مضيفا "إننا, و السلم يواجه هذه الاعتداءات الدامية, نعرب عن تضامننا مع الشعب و الحكومة الماليين الشقيقين كما نعرب عن تعاطفنا لعائلات الضحايا".

وأردف بن علي شريف يقول "إننا على يقين أن استراتيجية العنف هذه ستفشل أمام عزم و إصرار كافة التشكيلات المالية على مواصلة مسار المصالحة و البناء الوطني".