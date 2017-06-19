وزيرة التربية :اصلاح المنظومة البيداغوجية من أجل إعادة الثقة في المدرسة

ابرزت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غربيط، هذا الاثنين أهمية اصلاح المنظومة البيداغوجية للتوصل الى مدرسة ذات جودة من شأنها أن "تعيد الثقة في المدرسة" .

و اكدت بن غربيط خلال ندوة صحفية نشطتها بمنتدى المجاهد أن "همنا هو تحسين الاصلاح البيداغوجي" مشيرة أن "الهدف هو الحصول على مدرسة ذات جودة متفتحة على العالم و متجذرة في الهوية الجزائرية مبرزة أهمية تكوين و مرافقة الطاقم التربوي في هذه المهمة.

و أكدت في هذا الصدد أن دائرتها الوزارية "منفتحة على الحوار و مستعدة للرد على جميع التساؤلات و الانشغالات" مذكرة أن الدولة "لم تدخر جهدا لا من حيث الموارد البشرية و لا المادية لضمان احسن تكوين و مسار ذات نوعية للتلاميذ".

و استرسلت تقول أن وزارة التربية "ستواصل جهودها للتحقيق هذا الهدف" مشيرة إلى دورات الامتحانات المهنية المقبلة لصالح الأساتذة.

كما أعربت الوزيرة عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة لا سيما الباكالوريا منوهة بجميع الفاعلين الذين ساهموا في "ضمان جو هادئ" لسير هذه الامتحانات.

وبشأن نشر مواضيع زائفة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أوضحت الوزيرة أنه "تم تحديد عدة عناوين و تم نشر بعض المواضيع الزائفة من الخارج" مذكرة أن التحقيقات متواصلة و أن القانون سيطبق على مرتكبي هذه الأفعال.